14 июня 2023, 18:03
Территория Филинского верхового болота на севере Москвы получила статус особо охраняемой
Собянин: территория Филинского верхового болота в Москве получила статус особо охраняемой
Новая особо охраняемая природная территория (ООПТ) регионального значения «Памятник природы „Филинское верховое болото в районе Молжаниновский“» появилась на севере столицы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Статус ООПТ поможет восстановить и сохранить комплекс Филинского верхового болота, в том числе растения, занесенные в Красную книгу Москвы, и редких для нашего города птиц, которые гнездятся на территории.
Сергей Собянин
Мэр Москвы
На местности площадью 11,5 гектара находится болотный комплекс с водными объектами, водотоками и топями. Водоемы важны для регенерации кислорода и сохранения биологического разнообразия.
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На территории растут разные виды сфагнума, ирис аировидный и пушица многоколосковая. Эти растения занесены в Красную книгу Москвы.
Кроме того, на территории обитают редкие виды птиц, такие как речная крачка, сизая чайка, камышница и чомга. На болотах вьют гнезда желтоголовая трясогузка, речной сверчок, чечевица обыкновенная.
Ранее жителям столицы рассказали, что больше 200 зайцев выпустят в естественную среду обитания в Новой Москве.
Природа
Сергей Собянин
Экология
Москва 2023
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