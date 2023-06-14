Экология 14 июня 2023, 18:03 Территория Филинского верхового болота на севере Москвы получила статус особо охраняемой Собянин: территория Филинского верхового болота в Москве получила статус особо охраняемой Сайт мэра и правительства Москвы

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Новая особо охраняемая природная территория (ООПТ) регионального значения «Памятник природы „Филинское верховое болото в районе Молжаниновский“» появилась на севере столицы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Статус ООПТ поможет восстановить и сохранить комплекс Филинского верхового болота, в том числе растения, занесенные в Красную книгу Москвы, и редких для нашего города птиц, которые гнездятся на территории. Сергей Собянин Мэр Москвы

На местности площадью 11,5 гектара находится болотный комплекс с водными объектами, водотоками и топями. Водоемы важны для регенерации кислорода и сохранения биологического разнообразия.

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На территории растут разные виды сфагнума, ирис аировидный и пушица многоколосковая. Эти растения занесены в Красную книгу Москвы.

Кроме того, на территории обитают редкие виды птиц, такие как речная крачка, сизая чайка, камышница и чомга. На болотах вьют гнезда желтоголовая трясогузка, речной сверчок, чечевица обыкновенная.

Ранее жителям столицы рассказали, что больше 200 зайцев выпустят в естественную среду обитания в Новой Москве.