Теплую субботу в Москве испортит повышенное атмосферное давление. Сердечники могут почувствовать себя плохо

Октябрь продолжает баловать москвичей сухой и теплой погодой. В субботу, 3 октября, в столице до +19 градусов без дождя, однако атмосферное давление составит 758 миллиметров ртутного столба — это на 10 миллиметров выше нормы.

«Сегодня мы ожидаем в Москве переменную облачность, без осадков, максимальная температура днем в столице +17… +19 градусов, по области — от +16 до +21 градуса. <…> Атмосферное давление составит 758 миллиметров ртутного столба, это выше нормы примерно на 10 миллиметров», — приводит РИА «Новости» слова ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Александра Синенкова.

В течение дня будет дуть юго-восточный ветер со скоростью до девяти метров в секунду.

Ранее синоптики сообщили, что теплая погода продержится в европейской России до середины следующей недели. С четверга начнет холодать. Столбик термометра опустится до отметок +13…+16 градусов и начнутся дожди. Для московского региона норма температуры для этого времени года составляет +8 градусов.

Лить с неба начнет на севере Ленинградской области и на юге Карелии.