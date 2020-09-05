Теплую и сухую погоду пообещали москвичам в выходные

Наступившие выходные порадуют жителей Москвы хорошей погодой: будет тепло и сухо. Днем 5 сентября столбик термометра в столице поднимется до отметки +24 градуса. В воскресенье будет теплее на один градус. Дождей в ближайшие два дня не будет.

Как сообщил сайт Гидрометцентра России, в субботу, 5 сентября, в Москве будет облачная погода без осадков. Днем воздух прогреется до +24 градусов. Ветер юго-восточный с переходом на южный, до 11 метров в секунду. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба.

В ночь на воскресенье похолодает до +14 градусов, однако днем 6 сентября облака разойдутся, выглянет солнце, а столбик термометра поднимется до +25 градусов. Дождя не будет. Ветер будет дуть с юга со скоростью 10 метров в секунду. Атмосферное давление начнет постепенно падать и составит 750 миллиметров ртутного столба. На следующей неделе в столице пойдут дожди.

Ранее руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин, рассказал, что во второй декаде сентября в Центральной России наступит бабье лето. 9–11 сентября антициклон установится в Москве, Подмосковье, Тверской, Калужской, Тульской областях и других регионах. Комфортная погода продержится около недели.