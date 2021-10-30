Теплую и сухую погоду пообещали москвичам на следующей неделе

В начале следующей недели в Москве будет тепло и сухо. Воздух в столице в первые дни ноября прогреется до отметки в +13 градусов. Об этом сообщил сайт Гидрометцентра России.

По данным синоптиков, 1 и 2 ноября в Москве столбик термометра днем поднимется до отметки в +13 градусов, дождя не будет. После этого станет попрохладнее, однако все равно теплее, чем должно быть по климатической норме. Теплое начало последнего месяца осени связано с перемещением воздуха из южных акваторий Атлантики и чистым небом: солнечные лучи на своем пути не встречают преград и нагревают землю.

В субботу, 30 октября, днем до +14 градусов, переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный со скоростью от шести до 11 метров в секунду. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба — оно не будет существенно меняться в ближайшие дни.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что аномально теплая погода установится на всей территории Центральной России в начале ноября.