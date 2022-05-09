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    09 мая 2022, 14:04

    Москвичам рассказали, когда тепло вернется в столицу

    Синоптик Вильфанд сообщил о потеплении в Москве с 11 мая

    Максим Зинкин

    Теплая погода вернется в Москву в среду, 11 мая, температура воздуха поднимется до 20 градусов. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

    Москвичам рассказали, когда тепло вернется в столицу

    По его словам, после 11 мая столбик термометра установится на отметке от 16 до 20 градусов тепла. Тем не менее днем ранее ожидаются облачность, пониженное давление и дожди.

    «Воздушные массы придут с запада, температура повысится до 20 градусов», — сообщил синоптик.

    Вильфанд отметил, что теплая майская погода продлится как минимум до конца следующей недели.

    Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что к вечеру 9 мая в Москве наладится хорошая погода и ничто не помешает жителям насладиться салютом, приуроченным к 77-й годовщине Дня Победы в Великой Отечественной войне.