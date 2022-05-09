Москвичам рассказали, когда тепло вернется в столицу

Теплая погода вернется в Москву в среду, 11 мая, температура воздуха поднимется до 20 градусов. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, после 11 мая столбик термометра установится на отметке от 16 до 20 градусов тепла. Тем не менее днем ранее ожидаются облачность, пониженное давление и дожди.

«Воздушные массы придут с запада, температура повысится до 20 градусов», — сообщил синоптик.

Вильфанд отметил, что теплая майская погода продлится как минимум до конца следующей недели.

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что к вечеру 9 мая в Москве наладится хорошая погода и ничто не помешает жителям насладиться салютом, приуроченным к 77-й годовщине Дня Победы в Великой Отечественной войне.