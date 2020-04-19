Тепло вернется в Москву только через неделю

Похолодание закончится в столице только к следующим выходным. В субботу и воскресенье синоптики обещают до +12 градусов тепла. Но самоизоляцию никто не отменял.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что погода на следующей неделе будет походить на поздний октябрь. В столице будут дождь и мокрый снег. Столбики термометров будут показывать на 5-8 градусов ниже климатической нормы.

«Только лишь к выходным температура с трудом вернется в рамки климатической нормы, когда столбики термометров будут колебаться от +7 до +12 градусов. Это все еще не совсем норма, но близко к ней», — приводит слова Тишковца РИА «Новости».

Ранее синоптик предупредил, что на Пасху жителей Москвы и области ожидает дождливая погода. Температура воздуха не поднимется выше +5…+7 градусов в городе и +3…+8 — в области. Атмосферное давление будет в пределах нормы и составит 745 миллиметров ртутного столба.

Плохая погода не помеха празднику, так как во многих регионах России действует режим самоизоляции. В преддверии торжества верующих попросили не посещать храмы, а куличи и пасхи освятить дома.