Тепло придет в Петербург на выходных

Снег в субботу и воскресенье не выпадет, но и солнце не выглянет.

Тепло придет в город пятницу, 4 декабря. Столбики термометра покажут –1…+1 градуса, а в Ленинградской области температура будет колебаться от –4 до +1 градуса. В выходные воздух прогреется до +3. Причем в эти дни температура не опустится ниже +1 градуса. Утром ожидается гололедица.

Прогноз погоды предоставил специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус, отметило информационное агентство «Невские новости».

А вот в Москве в конце недели местами выпадут «алмазная пыль» и «ледяные иглы». Это произойдет из-за высокой влажности — 90%. Ночью придет мороз — до −5…−10 градусов. Днем температура не превысит 0…−5.

В то же время Норильск несколько дней заметает снегом. Город уже превратился в сплошной сугроб.