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    04 декабря 2020, 15:17

    Тепло придет в Петербург на выходных

    Алена Макаренко

    В выходные, 5 и 6 декабря, в Санкт-Петербурге потеплеет. Об этом сообщило abnnews.ru со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».
    Тепло придет в Петербург на выходных

    Снег в субботу и воскресенье не выпадет, но и солнце не выглянет.

    Тепло придет в город пятницу, 4 декабря. Столбики термометра покажут –1…+1 градуса, а в Ленинградской области температура будет колебаться от –4 до +1 градуса. В выходные воздух прогреется до +3. Причем в эти дни температура не опустится ниже +1 градуса. Утром ожидается гололедица.

    Прогноз погоды предоставил специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус, отметило информационное агентство «Невские новости».

    А вот в Москве в конце недели местами выпадут «алмазная пыль» и «ледяные иглы». Это произойдет из-за высокой влажности — 90%. Ночью придет мороз — до −5…−10 градусов. Днем температура не превысит 0…−5.

    В то же время Норильск несколько дней заметает снегом. Город уже превратился в сплошной сугроб.