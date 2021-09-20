Тепло придет в Пермский край

В Пермском крае на этой неделе ожидается потепление, передает ИА Ura.ru со ссылкой на сайт научно-популярного проекта «Метеоролог и я».

Метеорологи рассказали, что в начале недели в регионе будет холодно. Более теплый воздух поступит в регион, когда по мере продвижения антициклона на юго-восток ветер сменит направление. Температура воздуха прогреется до +15 градусов в четверг и пятницу. «Из-за господства антициклона вся рабочая неделя обойдется без существенных осадков», — добавили специалисты.