Тепло придет в Москву и Подмосковье в последние три дня мая. А лету предсказали «неоднородность»

Ближайшие несколько дней в Московском регионе постепенно начнет теплеть. Но лето жители почувствуют в последние три дня мая, не раньше. Об этом «360» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

24 мая температура перешагнет десятиградусную отметку, и это, по словам синоптика, уже хорошо.

«С понедельника уже будет более заметное повышение, на пять-шесть градусов. Правда, по области ночью может похолодать до нуля градусов. А вот днем повышение температурного фона будет наблюдаться до 15-17 градусов. Во вторник такая же ситуация, а в среду столбики термометров снова опустятся до 12-14 градусов со знаком плюс», — сказал Вильфанд.

Жители Москвы и области точно почувствуют потепление только к четвергу. Тогда воздух прогреется до +20 градусов. А последние три дня станут самыми теплыми в мае.

Всю следующую неделю, кроме среды, синоптики ожидают небольшие дожди в регионе. Но надежда есть на теплый июнь.

«Лето будет неоднородным. Но в целом температурный фон будет выше нормы. Лето будет теплым», — заключил научный руководитель Гидрометцентра.