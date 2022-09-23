Тепло и небольшой дождь пообещали жителям Москвы в пятницу | 360°

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23 сентября 2022, 10:11

Тепло и небольшой дождь пообещали жителям Москвы в пятницу

Синоптик Синенков: 23 сентября Москву ждут дожди и до +15 градусов

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Жителей московского региона в пятницу ожидает небольшой дождь и до +15 градусов тепла. Об этом РИА «Новости» рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«Сегодня мы ожидаем в столице облачную с прояснениями погоду, местами возможен небольшой дождь. Максимальная температура в мегаполисе — +13...+15 градусов, по области — от +11 до +16 [градусов]», — сообщил он.

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Ветер будет северным, северо-восточным, его порывы достигнут трех-восьми метров в секунду. Атмосферное давление понизится и составит 745 миллиметров ртутного столба.

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Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что температура воздуха в Москве 24–25 сентября не поднимется выше +12 градусов. Дожди также не исключены.

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