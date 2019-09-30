Тепло до +18 придет в центральную Россию в октябре
Как рассказал «Российской газете» ведущий синоптик Гидрометцентра Леонид Ананьев, днем в центре России на этой неделе ожидается от +15 до +18 градусов тепла. Ночью показатели будут ниже — от +8 до +13 градусов. Теплее всего будет в южных областях, где обещают до +22 градусов. При этом, погода будет довольно дождливой.
Синоптики обещают осадки также жителям Москвы и области. Но потепление не обойдет регион стороной — от +9 до +14 днем и +4…+9 градусов ночью.
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В Ленинградской, Белгородской и Псковской областях столбики термометров покажут +9…+14 градусов тепла. Ночью температура опустится до +4...+9 градусов.
Жарче всего будет на Северном Кавказе (+28 градусов тепла) и побережье Черного моря (+25 градусов). Комфортная погода будет в Поволжье, где от +10 до +15 выше нуля. Жителей Саратовской и Самарской областей ждет до +22 градусов тепла в первую неделю октября.