Теплая погода в Москве заставит снег растаять до апрельских показателей

≠Аномально высокая температура сохранится в Москве до конца февраля, а снежный покров уже на следующей неделе уменьшится до 13 сантиметров и достигнет показателей начала апреля. Об этом рассказал РИА «Новости» ведущий научный сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Текущий февраль, который на пять градусов выше нормы, до конца месяца сохранит такую аномалию температуры. В атмосфере по-прежнему будет преобладать повышенный фон атмосферного давления, что обеспечит минимальную вероятность осадков с прояснениями в облаках», — объяснил синоптик.

По его словам, температура в ночь на пятницу, 25 февраля, при малооблачной погоде составит -3…-5 градусов, по области до -7. При этом в пятницу днем воздух прогреется максимально до +4 градусов, по области будет 0...+5 градусов.

В субботу, 26 февраля, температурные показатели почти не изменятся. Однако небо станет более пасмурным, хотя до дождя скорее всего не дойдет. В воскресенье вновь появится солнце. В ночь на понедельник ожидается до -5 градусов, днем 0...+5. Такие цифры соответствует климатическим показателям марта.

«При этом снежный покров, который сейчас составляет 18 сантиметров, а это уже вдвое меньше положенного, до конца следующей недели уменьшится до 13 сантиметров, что обычно бывает аж в первые числа апреля», — добавил Тишковец.

Ранее метеоролог Александр Шувалов также сообщил, что выходные в столице обойдутся без сильного похолодания.