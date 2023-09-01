Экология 01 сентября 2023, 19:10 Теплая погода установится в Пермском крае в сентябре

Читать 360tv в

Сентябрь в Пермском крае будет умеренно теплым. На севере температура будет выше нормы в среднем на два градуса, а на юге — на 1-1,5 градуса. Об этом сообщил сайт Properm.ru со ссылкой на данные ГИС-центре ПГНИУ.

Сентябрь в этом году будет значительно теплее, чем прошлые два года. В период со 2 по 5 сентября в Прикамье показатели столбика термометра будут варьироваться от +17 до +22 градусов, а ночью — от +5 до +12 градусов.

Реклама

При этом в регионе пройдут обильные дожди. В первые дни месяца может выпасть до половины месячной нормы осадков.