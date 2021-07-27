Теплая погода с осадками придет в Европейскую Россию

В центре Европейской России ближайшие дни будут теплыми. Также ожидаются кратковременные дожди. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Волна теплой погоды, не волна тепла, а волна хорошей длительной теплой погоды. Причем в течение ближайшей недели она будет не просто жаркой, а еще и с осадками, которые очень приятно воспринимаются во время такой теплой погоды», — рассказал он РИА «Новости».

По его словам, это связано с тем, что антициклон, который установился, будет действовать во вторник и среду. Воздух прогреется до +27…+29 градусов, что на два-три градуса выше нормы. Но уже в среду во второй половине дня в Центральный федеральный округ придут дожди.

Вильфанд добавил, что, начиная с четверга, давление начнет снижаться. Будет облачно с прояснениями и пройдут небольшие дожди.

Ученые из Высшей технической школы Цюриха предупредили жителей планеты об аномальной жаре в ближайшие десятилетия. Рекордные периоды высокой температуры могут случаться от двух до семи раз и чаще с 2021 по 2050 год.