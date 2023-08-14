Экология 14 августа 2023, 16:15 Теплая погода придет в Челябинск в конце августа

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Конец августа в Челябинской области будет теплым и дождливым. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на сайт «Гисметео».

С 14 по 19 августа в регион придет жаркая погода. Температура воздуха составит +28…+31 градус. В среду, 16 августа, пройдут небольшие дожди.

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С 20 по 27 августа температура воздуха снизится до +20…+25 градусов. Ночью она составит +8 градусов. Сильный ливень пройдет в Челябинской области в четверг, 24 августа.

С 28 по 31 августа опять потеплеет до +24…+28 градусов. Осадков не будет.