Температурный рекорд зафиксировали во Владивостоке

Синоптики зафиксировали температурный рекорд во Владивостоке. Днем 4 июля воздух в городе прогрелся до +28,6 градуса. Об этом сообщил Примгидромет.

«Вчера, 4 июля, во Владивостоке установлен новый температурный рекорд на этот день, воздух в городе прогрелся до +28,6 градуса», — написала приморская гидрометслужба в своем Telegram-канале.

Последний раз такая жара стояла в городе в 1992 году. Тогда столбики термометров показывали +27,9 градуса.

«Стоит отметить, что абсолютный максимум июля составляет +33.6 градуса и был отмечен в 1958 году», — подчеркнули в Примгидромете.

Согласно информации синоптиков, во вторник, 5 июля, во Владивостоке будет от +19 до +21 градуса. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром местами может быть туман. Ветер будет дуть юго-восточный.

Ранее врач-диетолог Людмила Денисенко посоветовала в жару пить чистую негазированную воду комнатной температуры. Это поможет поддержать сосуды и избежать сгущения крови. Кроме воды можно пить охлажденный имбирный или зеленый чай, а также кислые морсы.