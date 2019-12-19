Температурный рекорд установлен в Санкт-Петербурге

В Северо-Западном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды рассказали, что предыдущий рекорд был поставлен в 1956 году. Тогда он составил 6,4 градуса тепла.

Несмотря на нехарактерно теплую для Петербурга погоду, в Северной столице минувшей ночью дул штормовой ветер. Порывы достигали 25-28 метров в секунду. Из-за непогоды было принято решение закрыть затворы Комплекса защитных сооружений, так как появилась угроза сильного подъема воды в Неве.