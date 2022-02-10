Температура выше нормы ожидается в Москве в выходные

Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала, какой будет погода в городе в ближайшие дни. Об этом сообщил RT.

Она уточнила, что температура будет выше нормы на четыре-пять градусов. Ночью она будет опускаться до -4… -2 градусов. Днем температура будет в районе -3…-1 градусов.

«В последующие дни температура постепенно начнет повышаться — в основном за счет того, что в дневные часы будет побольше солнца и будет более сильный солнечный прогрев», — уточнила Позднякова.