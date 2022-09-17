Температура воздуха в Воронеже поднимется до +24 градусов | 360°

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Температура воздуха в Воронеже поднимется до +24 градусов

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В Воронежскую область вернется теплая погода. Потепления стоит ждать к выходным, сообщил INFOX.ru со ссылкой на Гидрометцентр региона.

В ночь на 17 сентября температура воздуха будет варьироваться от +10 до +15 градусов. Днем столбик термометра остановится на отметке от +16...+21 градуса. Потепление будет сопровождаться слабыми дождями.

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В воскресенье днем в области стоит ожидать до +24 градусов тепла. Ночью температура не поднимется выше +15 градусов.

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