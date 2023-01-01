Экология 01 января 2023, 10:08 Температура воздуха в Москве 1 января побьет 50-летний рекорд Синоптик Тишковец: температура воздуха в Москве сегодня побьет рекорд 1973 года Сайт мэра и правительства Москвы

Читать 360tv в

Температура воздуха в Москве 1 января, скорее всего, побьет 50-летний рекорд. Об этом сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По данным «Метеовестей», в первый день 2023 года синоптическая ситуация в Москве «обусловится теплым сектором циклона» и аномально теплым воздухом атлантического происхождения. Температурный фон будет на 10 градусов выше климатической нормы, «с высокой вероятностью установления нового температурного рекорда». Рекорд держится с 1973 года, когда 1 января столбик термометра показал +4,2 градуса.

Реклама

Сегодня в столице ожидается облачная погода, временами возможен дождь. Температура воздуха днем достигнет +6 градусов, по Московской области — +7. Атмосферное давление будет падать и составит 736 миллиметров ртутного столба.

Реклама

В первую неделю года возможны резкие перепады температур. В целом январь, по прогнозам, будет теплее нормы.