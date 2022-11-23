Экология 23 ноября 2022, 15:22 Температура воздуха в Челябинской области упадет до -30 градусов в выходные

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Похолодание до -30 градусов придет в Челябинскую область в выходные. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на данные регионального гидрометеоцентра.

Уточняется, что в пятницу будет еще не сильно холодно, примерно -17 градусов. В ночь на субботу температура упадет до -29 градусов.

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«Днем термометры будут показывать -16… -18 градусов холода. Северный ветер будет достигать скорости до шести метров в секунду», — уточнили в гидрометеоцентре.

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