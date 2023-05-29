29 мая 2023, 17:57
Температура воздуха в Челябинской области поднимется до 35 градусов
В Челябинской области в ближайшие дни ожидается потепление до 35 градусов, передает ИА Ura.ru со ссылкой на региональный гидрометцентр.
По данным информагентства, 30 мая в области температура воздуха прогреется до 33 градусов. Столбики термометров поднимутся до 35 градусов 31 мая и 1 июня.
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При этом ночью будет прохладно. Синоптики предупредили, что температура снизится до 13-18 градусов.
Челябинская область
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