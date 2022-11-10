Экология 10 ноября 2022, 01:40 Температура в Санкт-Петербурге побила рекорд 1926 года

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Температура воздуха в Санкт-Петербурге 9 ноября поднялась до +9,4 градуса. Показатель является рекордным для этой даты с 1926 года, сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Главный синоптик города Александр Колесов рассказал, что предыдущий максимум составлял +9,3 градуса.

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«9 ноября перекрыт максимум температуры воздуха. Потепление продолжается, температура повышается», — уточнил он.

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Причиной этого явления стал атмосферный фронт около города, которые несет теплый воздух.