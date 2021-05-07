Температура в Петербурге упадет ниже климатической нормы

Метеорологические условия в Санкт-Петербурге 7 мая будет определять холодная периферия обширного циклона, с центром над севером Карелии. Об этом в Facebook написал ведущий специалист «Фобоса» Михаил Леус.

В Северной столице будет преимущественно облачно, временами пройдут дожди.

Температура при этом будет на три-четыре градуса ниже климатической нормы. Днем 7 мая воздух в Санкт-Петербурге прогреется до +7…+9 градусов, в Ленинградской области — до +5…+11. Ветер подует юго-западный со скоростью четыре-девять метров в секунду, написал Piter.TV.

Атмосферное давление подрастет до 753 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.

А в Москве в этот же день прогнозируется облачность с прояснениями, осадки маловероятны, температурный фон соответствует календарю. Столбик термометра поднимется до +15…+17 градусов, в Московской области — до +13…+18.