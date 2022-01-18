Температура в Новосибирске опустится до -25 градусов после 20 января

В Новосибирск придет значительное похолодание. Температура в городе опустится до -25 градусов. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на синоптиков Западно-Сибирского Гидрометцентра.

После 20 января температура будет держаться на отметке от -23 до -25 градусов, местами до -26. Снижение температуры воздуха началось уже сегодня, 18 января. 19 января на территории города стоит ждать похолодания от -13 до -15 градусов. В пригороде показатели термометра будут достигать -20 градусов.