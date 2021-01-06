Температура в Крыму побила рекорд 90-летней давности

Воздух в Крыму прогрелся 5 января до рекордных 17,6 градуса. Такая температура оказалась выше абсолютного максимума, который был установлен еще 90 лет назад. Об этом сообщил дежурный синоптик крымского Гидрометцентра.

«Максимум ранее было 14,4 градуса в 1931 году, а накануне воздух прогрелся до 17,6 градуса. Температурный рекорд перекрыт на 3,2 градуса», — процитировал ТАСС синоптика.

Собеседник агентства отметил, что больше пока рекордных температур на полуострове не предвидится. Более того, к 10 января местным жителям стоит ожидать похолодания. Согласно информации крымских синоптиков, холоднее всего 5 января было в 1942 году. Тогда температура воздуха опускалась до -18,1 градуса.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд назвал 2020 год самым теплым за всю историю наблюдений. По его словам, зафиксированные рекордные показатели являются редчайшим случаем. В качестве примера синоптик привел столицу, где среднегодовая температура оказалась на три градуса выше нормы.