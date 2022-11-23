Экология 23 ноября 2022, 21:01 Температура в ХМАО опустится до -41 градуса

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Серьезное похолодание придет в Ханты-Мансийский автономный округ. Температура в регионе ночью опустится до -41 градуса. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на данные специалистов местного Гидрометцентра.

Похолодание начнется 24 ноября. В регионе пройдет снег. Ночью показатели термометра будут варьироваться от -20 до -25 градусов, а днем — от -14 до -19 градусов.

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На следующие день температура опустится до -22 градусов, при прояснениях столбики термометров покажут -25…-30 градусов.

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В субботу будет еще холоднее: в темное время суток воздух остынет до -30…-35. При прояснении ожидается -36…-41.

«Днем -25…-30 градусов», — отметили в ведомстве.