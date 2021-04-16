Температура в ХМАО опустится до -17

Резкое похолодание до -17 градусов ожидается в ХМАО, морозы продержатся в течение всей следующей недели. Прогноз представил региональный Гидрометцентр, сообщило Ura.ru.

Похолодание связано с приходом холодного арктического воздуха. Метеорологи называют это явление «ультраполярным вторжением».

Облачно с прояснениями будет 17 и 18 апреля. Местами выпадут небольшие и умеренные осадки в виде снега и мокрого снега. Ветер подует с севера, его порывы достигнут 20 метров в секунду. Температура воздуха в ночь на субботу опустится до -1…-6 градусов, при прояснениях до -16 градусов. А в воскресенье ночью столбик термометра покажет -5...-10 градусов, при прояснениях до -12...-17.

Согласно онлайн-сервисам Gismeteo и «Яндекс.Погода», средняя температура за семь дней в Ханты-Мансийске составит от -4 до +5 градусов. Синоптики прогнозируют пасмурную погоду с небольшим снегом и дождем. В Сургуте всю неделю тоже будет пасмурно. Средняя дневная температура составит 0 градусов, но в воскресенье и понедельник ожидается резкое похолодание до -11 градусов.

В Нижневартовск придут пасмурная погода и обильный снегопад. Днем на улице будет от -2 до +2 градусов, а в воскресенье похолодает до -10. На выходных порывы ветра достигнут 17 метров в секунду.