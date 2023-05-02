Экология 02 мая 2023, 23:25 Температура в Челябинской области поднимется до +28 градусов

Читать 360tv в

Сильное потепление придет в Челябинскую область в среду, 3 мая. Температура воздуха будет варьироваться от 23 градусов до 28 градусов. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на данные регионального ЦГМС.

При этом 4 и 5 мая тоже будет тепло. Температура будет держаться на отметке в +26 градусов. Ночью же она составит от +6 до +11 градусов, написал RT.

Реклама

Порывы ветра составят 13-18 метров в секунду. Информации об осадках не поступало.