Экология 04 августа 2023, 20:19 Температура в Челябинске в выходные достигнет +30 градусов

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В Челябинскую область в выходные придет жаркая погода. Об этом сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на данные синоптиков гидрометцентра Челябинской области.

Днем, 5 августа, температура поднимется до отметки в +30 градусов. Однако в этот день есть вероятность гроз и кратковременных дождей. В отдельных регионах возможны туманы. Порывы ветра составят 14 метров в секунду.

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В воскресенье, 6 августа, в регион придет облачная погода с прояснениями. Температура составит +29 градусов.