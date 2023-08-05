05 августа 2023, 02:39
Температура Мирового океана установила новый рекорд — СМИ
AFP: температура Мирового океана нагрелась до рекордных 20,96 градусов
Температура поверхности Мирового океана достигла 20,96 градуса, тем самым побив рекорд. Об этом сообщило агентство AFP.
«Температура поверхности океанов выросла до 20,96 градуса по Цельсию в пятницу, 4 августа», — указали в сообщении.
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Согласно данным программы Евросоюза по наблюдению за Землей Copernicus, предыдущий рекорд зафиксировали в марте 2016 года, когда температура поверхности океанов составила 20,95 градуса.
Ранее климатолог Алексей Кокорин заявил, что самыми жаркими в истории наблюдений могут стать 2025 или 2026 годы. По его словам, если на Земле произойдет мощное извержение вулкана, то потепления не случится.
Он добавил, что смена фаз течений в океане связана с тем, что при Ла-Нинье больше всего тепла приходится на саму водную среду, а при Эль-Ниньо тепловой поток идет из океана в атмосферу.
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