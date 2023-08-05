Экология 05 августа 2023, 02:39 Температура Мирового океана установила новый рекорд — СМИ AFP: температура Мирового океана нагрелась до рекордных 20,96 градусов Freepik

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Температура поверхности Мирового океана достигла 20,96 градуса, тем самым побив рекорд. Об этом сообщило агентство AFP.

«Температура поверхности океанов выросла до 20,96 градуса по Цельсию в пятницу, 4 августа», — указали в сообщении.

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Согласно данным программы Евросоюза по наблюдению за Землей Copernicus, предыдущий рекорд зафиксировали в марте 2016 года, когда температура поверхности океанов составила 20,95 градуса.

Ранее климатолог Алексей Кокорин заявил, что самыми жаркими в истории наблюдений могут стать 2025 или 2026 годы. По его словам, если на Земле произойдет мощное извержение вулкана, то потепления не случится.

Он добавил, что смена фаз течений в океане связана с тем, что при Ла-Нинье больше всего тепла приходится на саму водную среду, а при Эль-Ниньо тепловой поток идет из океана в атмосферу.