Экология 17 июля 2023, 01:02 Тело шестиметрового кита выбросило на берет Баренцева моря Mash: труп шестиметрового кита обнаружили на берегу Баренцева моря в Мурманской области Freepik

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Тело огромного кита длиной в шесть метров обнаружили на берегу Баренцева моря на полуострове Рыбачий в Мурманской области. Как сообщил Telegram-канал Mash, погибшему млекопитающему было всего около четырех лет.

Из-за молодого возраста и здорового внешнего вида кита можно сделать вывод, что погиб он от рук людей, считают авторы статьи. Предположительно, смерть могла наступить от акустического удара пневматической пушки, используемой геологами-разведчиками. Также к гибели животного могла привести активная работа противолодочного сонара.

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