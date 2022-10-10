Telegram-блогеры запустили кампанию в поддержку Российской экологической недели | 360°

Telegram-блогеры запустили кампанию в поддержку Российской экологической недели
В проекте приняли участие известные каналы Незыгарь, Политджойстик, Беспощадный пиарщик
Крупнейшие блогеры Telegram запустили кампанию в поддержку Российской экологической недели, которая проходит с 10 по 16 октября. Они опубликовали посты о реформе обращения с отходами и призвали подписчиков раздельно собирать отходы. Учредителем Российской экологической недели выступает Российский экологический оператор.
«В рамках реформы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) РЭО решил учредить Российскую экологическую неделю. Она направлена на популяризацию экологического мышления и осознанного потребления. Ключевые лидеры мнений Telegram на неделю объединятся и присоединятся к нашей миссии. Суммарно аудитория данных блогеров составляет более 5 млн пользователей. Если каждый из них начнет хотя бы сортировать отходы, то это уже существенно приблизит нас к достижению показателей нацпроекта „Экология“ по снижению захоронения отходов на полигонах», — отметил глава РЭО Денис Буцаев.
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Российская экологическая неделя охватит более половины российских регионов и будет включать в себя около 100 акций и мероприятий по всей России. Ожидается участие более 10 тысяч человек, чья деятельность связана с отраслью обращения с отходами (региональные операторы, учебные заведения, волонтеры и сами граждане).
YOBAJUR (309 811), Mash (1 654 877), Двач (660 660). Блогеры изменят названия своих каналов с помощью экологических эмодзи, выпустят посты о реформе обращения с отходами и Российской экологической неделе и призовут сортировать отходы.
«Мы в России стремимся к 2030 году достичь 100% сортировки отходов и снижения захоронения на 50%. Идут обсуждения проектов по запрету пластика в особо охраняемых территориях, разработали новое законодательство и со следующего года производителей будут стимулировать использовать экологичные материалы и вторсырье в производстве, а также нести ответственность за переработку произведенной упаковки (так называемая расширенная ответственность производителей — РОП). И вот обсудить результаты и наметить новые цели экологическая отрасль соберется на Российском экологическом форуме — РЭФ. Это не ярмарка тщеславия типа ПМЭФ, а место, где соберутся люди, которые делают реальные дела ради экологии. Никаких понтовых стендов, только суть на дискуссиях», — написал дизайнер и блогер Артемий Лебедев в своем канале.
«Проходящий в рамках Российской экологической недели РЭФ — это не выставка мнимых достижений или собрание подписантов понтовых договоров, которые потом не будут реализованы, как это происходит на многих отечественных форумах. Здесь не будет дорогих стендов и пафосных посиделок в ресторанах. В кампусе СберУниверситета в деревне Аносино в Подмосковье соберутся представители еще достаточно молодой для страны экологической отрасли, которые в рамках дискуссий будут обсуждать перспективы ее развития», — говорится в посте Незыгаря.
«Мы ждем трансляций РЭФ, поскольку там обсудят основные результаты, а также наметят новые цели экологической отрасли. Мероприятие интересное, поскольку на одной площадке соберутся как представители власти и бизнеса, так и ведущие специалисты в области экологии и устойчивого развития, а также экоактивисты. На нашей памяти такой разношерстный состав впервые», — написали авторы Ресайкла.
Российская экологическая неделя пройдет с 10 по 16 октября в России. Серию мероприятий экологической направленности предложил учредить Российский экологический оператор. Ожидается проведение субботников, акций по сбору вторсырья (макулатуры, электроники), экскурсий на мусороперерабатывающие заводы, а также главного события отрасли обращения с отходами - Российского экологического форума.