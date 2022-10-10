Telegram-блогеры запустили кампанию в поддержку Российской экологической недели | 360°

Экология 10 октября 2022, 12:04 Поделиться Telegram

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Viber Telegram-блогеры запустили кампанию в поддержку Российской экологической недели В проекте приняли участие известные каналы Незыгарь, Политджойстик, Беспощадный пиарщик

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Крупнейшие блогеры Telegram запустили кампанию в поддержку Российской экологической недели, которая проходит с 10 по 16 октября. Они опубликовали посты о реформе обращения с отходами и призвали подписчиков раздельно собирать отходы. Учредителем Российской экологической недели выступает Российский экологический оператор.

«В рамках реформы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) РЭО решил учредить Российскую экологическую неделю. Она направлена на популяризацию экологического мышления и осознанного потребления. Ключевые лидеры мнений Telegram на неделю объединятся и присоединятся к нашей миссии. Суммарно аудитория данных блогеров составляет более 5 млн пользователей. Если каждый из них начнет хотя бы сортировать отходы, то это уже существенно приблизит нас к достижению показателей нацпроекта „Экология“ по снижению захоронения отходов на полигонах», — отметил глава РЭО Денис Буцаев.

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Российская экологическая неделя охватит более половины российских регионов и будет включать в себя около 100 акций и мероприятий по всей России. Ожидается участие более 10 тысяч человек, чья деятельность связана с отраслью обращения с отходами (региональные операторы, учебные заведения, волонтеры и сами граждане).

Проект поддержат такие Telegram-каналы, как Беспощадный пиарщик (139 502 подписчиков), Небожена (462 174), Барановская (80 000), Сергей Минаев (114 185), Незыгарь (400 381), Ресайкл (50 094), Кристина Потупчик (161 615), Политджойстик (152 648), Лебедев (360 446), Пул № 3 (259 839), СысоевFM (193 785),

YOBAJUR (309 811), Mash (1 654 877), Двач (660 660). Блогеры изменят названия своих каналов с помощью экологических эмодзи, выпустят посты о реформе обращения с отходами и Российской экологической неделе и призовут сортировать отходы.

«Мы в России стремимся к 2030 году достичь 100% сортировки отходов и снижения захоронения на 50%. Идут обсуждения проектов по запрету пластика в особо охраняемых территориях, разработали новое законодательство и со следующего года производителей будут стимулировать использовать экологичные материалы и вторсырье в производстве, а также нести ответственность за переработку произведенной упаковки (так называемая расширенная ответственность производителей — РОП). И вот обсудить результаты и наметить новые цели экологическая отрасль соберется на Российском экологическом форуме — РЭФ. Это не ярмарка тщеславия типа ПМЭФ, а место, где соберутся люди, которые делают реальные дела ради экологии. Никаких понтовых стендов, только суть на дискуссиях», — написал дизайнер и блогер Артемий Лебедев в своем канале.

«Проходящий в рамках Российской экологической недели РЭФ — это не выставка мнимых достижений или собрание подписантов понтовых договоров, которые потом не будут реализованы, как это происходит на многих отечественных форумах. Здесь не будет дорогих стендов и пафосных посиделок в ресторанах. В кампусе СберУниверситета в деревне Аносино в Подмосковье соберутся представители еще достаточно молодой для страны экологической отрасли, которые в рамках дискуссий будут обсуждать перспективы ее развития», — говорится в посте Незыгаря.

«Мы ждем трансляций РЭФ, поскольку там обсудят основные результаты, а также наметят новые цели экологической отрасли. Мероприятие интересное, поскольку на одной площадке соберутся как представители власти и бизнеса, так и ведущие специалисты в области экологии и устойчивого развития, а также экоактивисты. На нашей памяти такой разношерстный состав впервые», — написали авторы Ресайкла.

Российская экологическая неделя пройдет с 10 по 16 октября в России. Серию мероприятий экологической направленности предложил учредить Российский экологический оператор. Ожидается проведение субботников, акций по сбору вторсырья (макулатуры, электроники), экскурсий на мусороперерабатывающие заводы, а также главного события отрасли обращения с отходами - Российского экологического форума.

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