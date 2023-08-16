Экология 16 августа 2023, 23:11 Текущее лето стало самым маловодным на Каме с 1975 года

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Лето 2023 года стало самым маловодным на Каме. Последний раз подобное наблюдалось лишь в 1975 году, сообщил сайт properm.ru.

Доктор географических наук, специалист ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов уточнил, что приток в водохранилище составил всего 540 кубометров в секунду. Такой показатель ниже, чем во время засух 2010, 2021 и 2022 годов.

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Подобную картину наблюдают третий год подряд. Сильнее всего пострадали южные и восточные районы, которые относятся к бассейну реки Сылвы.