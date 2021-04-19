Технологии пиролиза и гидросепарации будут использовать на пилотном экотехнопарке под Тулой

В Тульской области создан современный комплекс обработки и обезвреживания мусора. В составе комплекса — сортировочный комплекс, объект с технологией гидросепарации и бесконтактного расщепления полимеров. Переработка отходов на предприятии составит до 68% от общего количества ТКО. Этот показатель в разы превышает установленные нормы в нацпроекте «Экология».

По словам заместителя гендиректора ППК РЭО Евгения Карелова, строительство высокоэффективных объектов значительно увеличит объем отходов, которые можно вовлечь во вторичный оборот. А это, в свою очередь, позитивно повлияет на экологическую ситуацию в субъекте.

«Создание высокоэффективных объектов, позволяющих кратно увеличить количество отходов, вовлекаемых во вторичный оборот и значительно уменьшить их захоронение несомненно положительно повлияет на улучшение экологической ситуации в регионе и является целью проводимой государственной реформы в области обращения с отходами», — заявил заместитель генерального директора ППК РЭО Евгений Карелов.

Метод гидросепарации, используемый на объекте, будет с помощью жидкости разделять отходы на отдельные фракции и понижать класс опасности отходов. А бесконтактное расщепление полимеров с применением низкотемпературного пиролиза образует парогазовую смесь, которая направляется на работу установок и зольноуглеродистый остаток, который применим для создания техногрунта.

Весь процесс на КПО постоянно контролируется экологическими сертифицированными лабораториями.