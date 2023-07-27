Экология 27 июля 2023, 14:15 Технологии искусственного интеллекта начнут применять в мусорной отрасли РЭО

Читать 360tv в

Технологии искусственного интеллекта и анализа больших данных начнут применять в отрасли по обращению с отходами. Руководитель департамента информатизации Российского экологического оператора Леонид Исаков рассказал о новых цифровых сервисах в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на IV Международном форуме по развитию и цифровой трансформации городов 27 июля в Уфе. Презентация касалась уже реализованных проектов с применением ИТ-решений и перспективных цифровых технологий в сфере обращения с ТКО.

«Российский экологический оператор широко применяет цифровые технологии в рамках реализации федеральных проектов. На форуме „Умный город“ представители РЭО рассказали о мониторинге объектов при помощи беспилотных летательных аппаратах, в ходе которого мы оценили вместимость около 500 полигонов, а также зафиксировали более 3000 нарушений на некоторых из них. Поделились опытом проведения совместного со „Сколково“ технологического конкурса по роботизированной сортировке отходов. На нем искали решения, которые позволят снизить долю отходов, направляемых на захоронение после сортировки, для этого требуются эффективные технологии сортировки отходов. Цифровизация является неотъемлемым шагом развития отрасли по обращению с отходами и построения экономики замкнутого цикла», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Реклама

«Большие данные сейчас имеют широкое распространение в качестве инструмента аналитики во многих отраслях, и в нашей это также может найти применение. Например, для выявления тенденций сразу после их возникновения, для объективной обратной связи и контроля за ходом выполнения реформы отрасли, а также для обоснованного прогнозирования ее развития отрасли», — отметил заместитель генерального директора по цифровизации Алексей Буров.

На заседании спикеры обсудили цифровые платформы для контроля за экологической обстановкой и обращением с ТКО, инновационные решения по переработке и вторичному использованию, импортозамещение и развитие программно-аппаратных комплексов, лучшие практики и достигнутые результаты.