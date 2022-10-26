Техногрунт вместо мусорного полигона: Правительство разрешило закладывать компостирование ТКО в тариф | 360°

Экология 26 октября 2022, 11:06 Техногрунт вместо мусорного полигона: Правительство разрешило закладывать компостирование ТКО в тариф

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Расходы на компостирование твердых коммунальных отходов (ТКО) и производство технического грунта из них заложат в тариф региональных операторов. Поправки в Основы ценообразования и Правила регулирования тарифов в области обращения с ТКО внесло Правительство РФ. Это станет стимулом к созданию мусорных заводов с компостированием отходов вместо их захоронения на полигонах, при этом тариф не вырастет, указали в Российском экологическом операторе.

«Поправки внесены Правительством в Основы ценообразования. Теперь можно будет учитывать при формировании тарифов расходы на производство техногрунта с помощью компостирования отходов. Изменения своевременные, они направлены на создание мусороперерабатывающих заводов, на которых из остатков сортировки отходов будут производить компост. Это в свою очередь позволит утилизировать более 20% отходов в стране, почти половину от показателей нацпроекта „Экология“, которых нужно достичь к 2030 году — объемы захоронения на полигонах должны быть менее 50%. Но главное, что дало постановление, это возможность закладывать расходы на компостирование в тариф регоператоров. Таким образом мы стимулируем создание объектов утилизации, а не полигонов. При этом к росту тарифа эти изменения не приведут, ведь производство техногрунта будет финансироваться за счет экономии от снижения захоронения отходов», — сообщил генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

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Технический грунт производится в том числе для изоляции слоев ТКО на полигонах. Это частая практика по утилизации отходов, если объект переработки и полигон находятся на одной земле. К тому же это экономически эффективно, ведь расходы на транспортирование техногрунта минимальны, из более удаленных локаций его покупать не приходится. Однако производство грунта в качестве утилизации не учитывают в тарифе. Здесь остается открытым вопрос, в каком объеме расходы на приобретение техногрунта должны учитываться при установлении тарифов на захоронение. Изменения в Основы ценообразования этот вопрос закрывают. Теперь расходы учтут, если они экономически обоснованы.

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Изменения вносятся в постановление Правительства Российской Федерации от 30 мая 2016 г. № 484. Они также коснутся Правил регулирования тарифов в области обращения с ТКО. Это нужно, чтобы орган регулирования тарифов мог определить размер расходов, по которым владелец комплексного объекта должен представить в этот орган набор обосновывающих материалов по объекту утилизации, при этом он должен быть идентичен набору по объектам обработки, обезвреживания и захоронения ТКО.

«До принятия постановления расходы на захоронение органической фракции после ее сортировки учитывались в тарифах регионального оператора. При этом на более эффективное компостирование, то есть на утилизацию — учесть в тарифах эти расходы было нельзя. Получается, что мы стимулировали создание полигонов, а не переработки отходов. А размещение органики на полигоне создает запахи, привлекает птиц, которые мешают воздушному движению, и в конечном счете требуется больше денег на рекультивацию полигонов. Принятие постановления откроет возможность для применения утилизации отходов путем их компостирования, а таких объектов стране требуется около 200 штук», — отметил заместитель генерального директора по правовым вопросам и аналитическому сопровождению работы с федеральной схемой Российского экологического оператора Алексей Макрушин.