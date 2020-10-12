Техногенных причин загрязнения океана у берегов Камчатки пока не нашли

Специалисты Росприроднадзора пока не выявили техногенных причин загрязнения Тихого океана на побережье Камчатки, однако исследование проб еще продолжается. В ведомстве уверили: если такие причины обнаружат, то о них станет известно всем.

«Отбираем пробы и отсекаем один за одним возможные техногенные причины. Те превышения, которые там есть <…> они не могли бы привести, по нашему мнению, к таким последствиям <…> Мы не видим техногенного нарушителя, если мы его увидим, я вам обещаю, он будет публично назван», — приводит РИА «Новости» слова главы Росприроднадзора Светланы Радионовой.

Она добавила, что сейчас на месте загрязнения воды работают специалисты Академии наук. Дно океана в акватории изучают с помощью подводного аппарата. Радионова подчеркнула, что для окончательных выводов необходимо дождаться вердикта ученых, которые еще не завершили работу — они продолжают отбирать пробы.

Ранее губернатор Камчатского края Владимир Солодов назвал три возможные причины загрязнения океана: техногенное отравление воды, шторм или вулканическая активность.

В начале октября на нескольких пляжах Камчатки нашли сотни погибших морских обитателей. Местные власти заявили, что в воду попали нефтепродукты и фенолы, однако точную причину загрязнения океана пока не выяснили.