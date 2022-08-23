Сильные дожди прошли в Техасе на территории США. На участке от Далласа до Форт-Уэрта затопило дороги, автомобили буквально смыло потоком воды. Об этом сообщил сайт Tiells.

Ливни обрушились на север, центр и северо-восток штата Техас в ночь на 22 августа, понадобилась помощь спасателей. Национальная служба погоды в Форт-Уэрте объявила предупреждение об опасном для жизни внезапном наводнении, так как в наиболее пострадавших от стихии районах выпало более 20 сантиметров осадков. Местных жителей попросили перебраться на возвышенности и не пытаться ездить по дорогам.

Немного меньше пострадали округа Даллас, Рокуолл и Делта. Там тоже объявили погодное предупреждение, но не такое серьезное, так как в среднем выпало от пяти до 13 сантиметров осадков.

Американцы опубликовали в соцсетях видео с уплывающими автомобилями. Их унесло потоком воды. Специалисты назвали ущерб от наводнения значительным.

Сильным дождям предшествовала длительная засуха. На участке от Далласа до Форт-Уэрта на протяжении 67 дней не было осадков, а температура воздуха десятки дней превышала +37 градусов.