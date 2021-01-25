Татьянин день в 2021 году стал самым теплым за 140 лет

К 08:00 понедельника воздух на главной московской метеостанции (ВДНХ) прогрелся до +3,8 градуса. Это является температурным рекордом.

«Сегодня побит температурный рекорд дня для 25 января за более чем 140-летнюю историю метеонаблюдений в Москве», — заявил представитель метеобюро «Интерфаксу».

Он напомнил, что предыдущий рекорд относится к 25 января 2002 года. Тогда столбики термометров в российской столице показали +3,6 градуса. В этом году аномально высокая температура воздуха в российской столице превышает климатическую норму на 11–12 градусов.

В начале января в российском регионе были сильные морозы. Однако в конце прошлой недели стало теплеть и столбики термометров поднялись до плюсовой отметки.

В понедельник, 25 января, в Москве и Подмосковье ожидается дождь и небольшая гололедица. Будет дуть юго-восточный ветер с порывами до 6–11 метров в секунду. К ночи похолодает до нуля градусов. Атмосферное давление составит 744–746 миллиметров ртутного столба. Минусовая температура должна вернуться к концу недели.