Тариф за вывоз мусора может уменьшиться на 66 млрд рублей с применением методички от РЭО

Тариф для населения за услугу по вывозу мусора может уменьшиться на 66 миллиардов рублей после того, как магазины начнут пользоваться методическими рекомендациями Российского экологического оператора по использованию упаковки. Благодаря более экологичной упаковке снизятся объемы ее отходов, что в свою очередь уменьшит количество упаковки в составе ТКО на полигонах, об этом сообщили в РЭО.

«В нашей методике подробно описано, на какую более экологичную упаковку стоит перейти. Например, гражданам не стоит покупать овощи и фрукты в отдельных упаковках, лучше брать с собой мешочки для них, а магазинам следует перейти на мономатериалы, для каких-то товаров использовать дозаторы и многоразовую тару», — рассказал генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев.

По его словам, ежегодно в России образуется около 60 миллионов тонн твердых коммунальных отходов, из которых половину составляет упаковка. При этом большая часть отходов захоранивается на полигонах.

Согласно экспертным оценкам ППК, благодаря методическим рекомендациям станет возможным сократить объемы отходов упаковки в два раза, то есть на 15 миллионов тонн. В связи с этим снизятся расходы бюджетных средств на рекультивацию полигонов на 2,25 миллиарда рублей.

Что касается населения, которое ежегодно платит около 190 миллиардов рублей по коммунальной услуге «вывоз мусора», то из-за снижения объемов захоронения уменьшится тариф. По данным РЭО, сократить его удастся на 66 миллиардов рублей.

Методические рекомендации РЭО относятся ко всей упаковке, кроме медицинских товаров, и распространяются на сферу торговли, включая частных предпринимателей, онлайн-ретейл, сервисы доставки, торговые сети и магазины.