Тариф на вывоз отходов может вырасти на 5%

Плата за услугу по вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО) может вырасти максимум на 5% в пределах года, сообщил генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев в рамках «Открытого диалога» в Совете Федерации. При этом рост тарифа ограничен предельным ростом тарифа Федеральной антимонопольной службы и составляет до 5% в год.

«С точки зрения себестоимости услуги она находится под серьезным давлением макроэкономических факторов, факторов изменения конъюнктуры рынка. В частности, у нас серьезное удорожание произошло по коммунальной технике, в том числе запчастям, серьезное произошло изменение по составляющей в стоимости рабочей силы (…) Мы в настоящий момент видим, что рост, который может произойти, будет около 5% по тарифам в пределах года», — сказал Денис Буцаев.

По словам Буцаева, в первом квартале этого года произошло сезонное снижение собираемости платы за вывоз отходов — до 83%. При этом в аналогичном периоде прошлого года показатель составлял 80,9%. Глава РЭО связал это с задолженностями бюджетных организаций, которые сами получают бюджетные средства с задержкой. Уровень платежей за услугу сейчас составляет 90,7% «Это действительно очень неплохо, в том числе для инвестиционных целей», — обратил внимание Буцаев.

Гендиректор Российского экологического оператора уточнил, что за счет работы ФАС и регионов в 2020 году тарифы удалось снизить на 4%, это было сделано благодаря уточнению стоимости вывоза отходов.