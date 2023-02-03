Экология 03 февраля 2023, 09:14 Тамбовская область одной из первых в России достигла 88% обработки отходов

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Регион может достичь целей уже к 2024 году, а не к 2030 году.

Делегация Российского экологического оператора во главе с генеральным директором Денисом Буцаевым посетила с рабочим визитом Тамбовскую область. На встрече с губернатором Максимом Егоровым и правительством региона экологи обсудили развитие отрасли по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в области, а также динамику выполнения показателей федерального проекта по ТКО. Тамбовская область лидирует по их достижению на территории всей России.

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«Тамбовская область является одним из лидеров по достижению показателей национального проекта „Экология“, причем не только в Центральном федеральном округе, но и во всей России. Доля обработки отходов в регионе составляет 88%. Таким образом, регион имеет все возможности для достижения поставленных целей уже к 2024 году, а не к 2030 году. На данный момент согласовывается перечень объектов, строительство которых РЭО сможет профинансировать в объеме до 95%», — сообщил Денис Буцаев по итогам визита.

Тамбовская область также вошла в топ-10 рейтинга регионов по эффективности работы в сфере обращения с отходами, заняв шестое место. Субъект совершил большой рост за год — в 2021 году его не было даже в первой двадцатке регионов.

В основе рейтинга — сумма статистической и социологической оценок. Среди критериев — охват населения раздельным сбором отходов, динамика показателей обработки и утилизации ТКО, дефицит мощностей по размещению отходов, бесперебойность оказания услуги по обращению с ТКО, образовательно-просветительская и разъяснительная работа с населением, проведение экоакций и мероприятий регионального масштаба, работа с волонтерскими движениями и уровень социальной удовлетворенности обращением с ТКО в регионе. Своевременность строительства и достаточность инфраструктуры по обращению с ТКО — новый показатель, который ввел РЭО по просьбе Правительства.