Такого снегопада «давно не помнят здешние места». В высокогорье Кавказа часто видели снег весной, но он обычно таял очень быстро. Май этого года удивил даже бывалых жителей горной местности. В биосферном заповеднике рассказали, что последний раз мощный снегопад был лет 20 назад.

«Подобное явление природы является, по сути, аномальным, особенно для предгорной зоны. По данным многолетних наблюдений, на высоте Гузерипля выпадение снега в марте-апреле может наблюдаться раз в три-четыре года. Но выпадение снега в мае, особенно в третьей декаде месяца, не наблюдалось по крайней мере в течение последних 20 лет», — написали в своем посте сотрудники.

Они рассказали, что мокрый снег стал настоящим испытанием для жителей и местной природы. Под тяжестью осадков сломалось множество деревьев, люди остались без света из-за поврежденных линий электропередачи.

Непогода пришла в некоторые районы Адыгеи и Краснодарского края еще в пятницу, 22 мая. Тогда на регионы обрушились дожди, а уже в субботу все это переросло в мощный снегопад. Пользователи соцсетей публиковали фото и видео настоящей зимы в конце мая.