Таких мощных снегопадов на Кавказе не было 20 лет — эксперты
«Подобное явление природы является, по сути, аномальным, особенно для предгорной зоны. По данным многолетних наблюдений, на высоте Гузерипля выпадение снега в марте-апреле может наблюдаться раз в три-четыре года. Но выпадение снега в мае, особенно в третьей декаде месяца, не наблюдалось по крайней мере в течение последних 20 лет», — написали в своем посте сотрудники.
Они рассказали, что мокрый снег стал настоящим испытанием для жителей и местной природы. Под тяжестью осадков сломалось множество деревьев, люди остались без света из-за поврежденных линий электропередачи.
Непогода пришла в некоторые районы Адыгеи и Краснодарского края еще в пятницу, 22 мая. Тогда на регионы обрушились дожди, а уже в субботу все это переросло в мощный снегопад. Пользователи соцсетей публиковали фото и видео настоящей зимы в конце мая.