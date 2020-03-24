Таяние ледника началось в самом глубоком ущелье

Исследователи выяснили, что лед в ущелье постепенно уменьшается из-за воздействия теплых океанских вод. По мнению ученых, полностью растаявший лед поднимет средний уровень моря на полтора метра.

Предполагается, что скорость таяния может сократиться из-за специфического географического положения Денмана. Однако в настоящее время необходимо готовить «как можно больше данных» и отслеживать эволюцию ледника.

Согласно информации со спутниковых снимков, граница между грунтовой и плавающей частями Денмана передвинулась примерно на шесть километров за 22 года.