Таяние льда на Байкале сняли на видео

Байкал в этом году освободился ото льда в рекордно короткие сроки. Обычно лед на озере сходил ближе к концу мая. Но этой весной лед начал раскалываться еще на минувшей неделе. Процесс освобождения озера сняли на видео.

На кадрах видно, что ледяной покров на части озера уже не целый. Он разбит на огромные осколки. Часть озера уже полностью освободилась от покрова. На другой части — вода гонит остатки ледяных глыб. На свободной части воды местные жители катаются на лодках.

Директор Байкальского музея ИНЦ СО РАН Александр Купчинский в беседе с «Вести. Иркутск» заявил, что такого быстрого таяния льда на Байкале не было очень давно. По его словам, таяние наступило раньше на 10 дней.

Фотограф Наталья Бурмейстер отметила, что на протяжении уже 50 лет ведет наблюдения за освобождением озера ото льда. Но такого раннего ледостава она не помнит.