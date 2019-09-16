Россия учится избавляться от мусора по-новому. Пионер здесь — Подмосковье. Скоро в области появятся мусоросжигательные заводы, которые построят по японским технологиям. В разговоре с «360» депутат Госдумы Александр Фокин объяснил, почему такой способ верный.

Фокин входит в комитет по экологии. Он отметил, что сейчас тема свалок и утилизации мусора очень важна для Подмосковья, так как полигоны, куда раньше свозили все отходы, перегружены.

«Сегодня реформа по раздельному сбору отходов начинает работать, но работает достаточно медленно. На мой взгляд, это (строительство мусоросжигательных заводов — прим. ред.) один из путей, который бы способствовал созданию ситуации, более благоприятной в Московской области для всего, что касается отходов производства и потребления, бытовых отходов в том числе», — пояснил Фокин.

Он отметил, как важно сжигать мусор — такой метод экологически безопасен.

«Сжигание отходов, то, что сегодня предлагается — это новые технологии, и они довольно эффективны, достаточно безопасны для окружающей среды. Я считаю, что принятие решения о строительстве таких предприятий — это правильно. Позволит смягчить ситуацию в этой области защиты экологии», — заверил депутат Госдумы.

Ранее глава «Ростеха» Сергей Чемезов назвал мусоросжигательные заводы единственным вариантом утилизации отходов. Из всего мусора переработать можно только 40-50%, а все остальное сейчас просто закапывают или сжигают.

Мнение поддержал и первый зампред центрального совета Всероссийского общества охраны природы Элмурод Расулмухамедов. Он отметил, что выбранные для Подмосковья технологии по сжиганию мусора достаточно известны и уже много лет применяются в других странах. Сейчас регион столкнулся с тем, что нет больше площадей для размещения отходов.

«При тех объемах, что сейчас есть, и при той эффективности раздельного сбора, который сейчас запускается, пока решений таких экономически обоснованных нет. Либо нужно думать о вывозе в менее населенные регионы, что тоже вызывает напряжение в других регионах», — сказал Расулмухамедов «360».

Он напомнил, что решение о строительстве новых заводов приняли подмосковные власти, которые пообещали справиться с проблемой.

«У нас пока нет оснований не доверять губернатору [Андрею Воробьеву], потому что он наш союзник в борьбе с полигонами», — отметил заместитель.

Расулмухамедов добавил, что в связи с возведением заводов появилось много мифов. Поэтому необходимо поэтапно показывать, что предприятия будут эффективны. Нужно обеспечить нормальный и внятный контроль с доступом людей к актуальной информации.