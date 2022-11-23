Экология 23 ноября 2022, 12:40 Сырье российских заводов к 2030 году будет на 34% состоять из мусора

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Такой показатель установила программа «Применение вторичных ресурсов и вторичного сырья из отходов в промышленном производстве».

Правительство утвердило отраслевую программу «Применение вторичных ресурсов и вторичного сырья из отходов в промышленном производстве». Документ, над которым работали совместно Минпромторг РФ и Российский экологический оператор, завизировала вице-премьер России Виктория Абрамченко.

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«Отраслевая программа утверждена, это в очередной раз доказывает, что в нашей стране экономике замкнутого цикла быть! Программу отличает широкий охват различных видов отходов, которые могут применяться как вторичные ресурсы или в составе вторичного сырья после утилизации для изготовления конкурентоспособной продукции. План мероприятий насыщен различными активностями, направленными на стимулирование использования вторичных ресурсов (ВР), развитие законодательной базы и самого рынка ВР. Результатами программы должны стать увеличение доли утилизации отходов в общей структуре обращения с отходами, а также количества используемых вторичных ресурсов для производства сырья в промышленности, увеличение доли продукции, произведенной с использованием вторичного сырья в общем объеме выпуска продукции в промышленности, сокращение объемов образования и размещения отходов на полигонах, в шламо- и шлакохранилищах, отвалах», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Программа предусматривает изменения в формы статистической отчетности по учету продукции из вторичных ресурсов или вторсырья, внедрение мер экономического стимулирования, которые предстоит разработать для развития инфраструктуры промышленности, перерабатывающей вторичные ресурсы или использующей вторсырье для производства продукции.

В программу также входит создание системы мониторинга жизненного цикла отходов производства и потребления, вовлекаемых в хозяйственный оборот в отраслях промышленности на базе создаваемой в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла» ФГИС «Обращение с отходами». Мониторинг будет затрагивать отходы, образующиеся в следующих отраслях промышленности: металлургическая, химическая, легкая, электронная, а также лесопромышленный комплекс и микроэлектроника.

«В программу также входит реализация „пилотных“ проектов, направленных на вовлечение отходов производства, образующихся в отраслях промышленности, в хозяйственный оборот. Речь о проектах по созданию специальной инфраструктуры, в том числе объектов утилизации отходов, по выполнению работ и оказанию услуг, направленных на достижение параметров инициативы социально-экономического развития РФ „Экономика замкнутого цикла“. Эти пилотные проекты направлены на достижение показателей, установленных Отраслевой программой, по доле вторсырья в промышленности в размере 15% — к 2024 году и 34% — к 2030 году», — добавил директор по технологиям, руководитель департамента развития технологий, инфраструктуры обращения с отходами и службы технического заказчика РЭО Олег Шияновский.

Для достижения заявленных результатов будет разработана и утверждена перспективная программа стандартизации по направлению применения вторичных ресурсов, вторичного сырья и продукции, произведенной из вторичного сырья; составлен перечень нормативных правовых актов, подлежащих изменению или разработке, в части административного регулирования добычи, рационального использования природных ресурсов с учетом возможности замещения их вторичными ресурсами; разработан классификационный каталог вторичного сырья, альбом типовых технических решений по обращению с отходами, образующимися в отраслях промышленности; развита сеть экотехнопарков, экопромышленных парков и производств, использующих вторичные ресурсы, вторичное сырье для производства конкурентоспособной промышленной продукции.

Указанные мероприятия позволят сформировать правовую и технологическую базу для вовлечения вторичных ресурсов и вторичного сырья из отходов промышленности в хозяйственный оборот, использования в качестве строительных материалов.

Программа направлена на создание и развитие комплексной инфраструктуры по вовлечению вторичных ресурсов и вторичного сырья в экономический оборот на основе принципов экономики замкнутого цикла, развитие рынка вторичных ресурсов и вторичного сырья и формирование спроса на продукцию из них. Программа реализуется в рамках Федерального проекта «Экономика замкнутого цикла».