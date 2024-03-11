Экология 11 марта 2024, 14:05 Сырье для стройматериалов из пластиковых отходов начали производить в Ленобласти Фото: пресс-служба ООО «ТН-Рециклинг» ГК Технониколь

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Завод по производству вторичной гранулы для строительных материалов, в том числе для битума, теплоизоляции, пленки, запущен в Тосненском районе под Санкт-Петербургом. Ежегодно он будет вовлекать в хозяйственный оборот 13 400 тонн вторичных ресурсов из пластиковых отходов.

Фото: пресс-служба ООО «ТН-Рециклинг» ГК Технониколь

«Федеральный проект „Экономика замкнутого цикла“ включает в себя реализацию отраслевой программы по применению вторичных ресурсов и вторичного сырья из отходов в промышленном производстве. В рамках этой программы в России предусмотрена реализация „пилотных“ проектов по вовлечению отходов производства, образующихся в отраслях промышленности, в хозяйственный оборот.

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Первый такой проект запустила ГК Технониколь, ООО «ТН-Рециклинг», в Ленинградской области. Проект подразумевает производство вторичного сырья из отходов полистирола, ПВД, ПНД и ПП. На производстве установлено отечественное оборудование, мощность предприятия планируется увеличить до 12 тысяч тонн гранул в год. Всего же завод позволит вовлечь до 13 400 тонн вторичных ресурсов, которые можно будет использовать при производстве гранул для стройматериалов и упаковки», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Пока предприятие под Санкт-Петербургом производит от 150 до 300 тонн гранулы в месяц. После установки линии мойки и с приходом еще одной линии грануляции мощность предприятия будет составлять 12 тысяч тонн гранулы в год.

В перечень производимой продукции вошли гранулы вторичного полистирола для производства теплоизоляции из экструзионного пенополистирола (XPS), гранулы вторичного полиэтилена для геомембран, гранулы вторичного ПП для нетканых материалов, гранулы вторичного ПВД для пленок, в качестве добавки в битум.

«Первый завод компании по рециклингу из отходов полистирола был реализован в Хабаровске в 2020 году на тот момент использовали полностью европейское оборудование, новый завод в Ленинградской области был собран с применением оборудования российского производства с частичным импортом из Китая, поэтому смело можно говорить об импортозамещении в оборудовании. С новыми нормативами по утилизации мы верим, что процесс обеспеченности нашего производства вторичным сырьем для утилизации станет бесперебойным, мощностей предприятия хватит», — отметила заместитель операционного директора направления Полимерная Изоляция Корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ Анна Даутова.

Проект ООО «ТН-Рециклинг» соответствует принципам экономики замкнутого цикла, подчеркнул Денис Буцаев.