Экология 16 ноября 2022, 16:12 Свыше 90 стихийных свалок уничтожили в Калуге за полтора месяца

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Власти Калуги активно заниматься очисткой города. С начала октября там уничтожили более 90 стихийных свалок, а за последний год из города вывезли 30 тысяч кубометров мусора. Такой информацией поделился мэр Дмитрий Денисов. Об этом сообщило ИА НСН.

Большая часть мусора приходится на ветки, листья деревьев и строительные отходы. При этом политик пояснил, что проблема большого количества отходов актуальна не только для Калуги, но и для всего региона.

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Несмотря на то, что вывозом мусора из дворов должна заниматься управляющая компания, а строительных отходов после ремонта квартиры — жильцы, правительству все же приходится выделять дополнительные средства на эти цели.

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